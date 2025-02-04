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Назвали адреса, где будут ходить беспилотные трамваи в Петербурге

В проекте постановления выделили зоны для разных категорий высокотехнологичных трамваев: для транспорта с водителем-испытателем и для транспорта с инженером-испытателем, но которым управляют удаленно.

Semiglass / Shutterstock.com

Правительство Петербурга установило зоны эксплуатации высокоавтоматизированных трамваев 1-й категории и 2-й категории для Горэлектротранса. Первая категория — для транспорта с водителем-испытателем, вторая — для трамваев с инженером-испытателем, но которые управляются дистанционно диспетчером, пишет «Фонтанка».

Беспилотные трамваи будут курсировать по семи маршрутам. Первый начинается с пункта технического обслуживания на улице Шаврова, 12, и проходит через проспект Авиаконструкторов, Стародеревенскую улицу и улицу Оптиков. Конечная остановка — возле станции метро «Старая Деревня».

Второй маршрут: от улицы Сердобольская, 2, далее следует по Студенческой улицы, проспекту Энгельса, проспекту Испытателей, улице Илюшина и возвращается в пункт технического обслуживания на улице Шаврова.

Третий маршрут следует от улицы Грибакиных, 3, по улице Бабушкина, Рабфаковской улице, проспекту Обуховской Обороны и Шлиссельбургскому проспекту Заканчивается маршрут на улице Дмитрия Устинова.

Четвертый: от разворотного кольца на Корабельной улице по Кронштадтской улице, проспекту Стачек и Десантников до разворотного кольца на Петергофском шоссе.

Пятый: от Корабельной улицы с элементами четвертого маршрута, но конечная точка находится на разворотном кольце на Петербургском шоссе и улице Каменка. Шестой маршрут представляет собой комбинацию первых двух маршрутов.

Седьмой: от Корабельной улице, через Кронштадтскую улицу, проспект Стачек, проспект Ветеранов и проспект Народного Ополчения до виадука трамвайной линии от Кронштадтской улицы до проспекта Стачек.

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