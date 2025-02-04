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Транспорт

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В Пулково появятся специальные места для заказа такси

Смольный ограничит места для предложения и заказа такси в аэропорту Пулково. Это можно будет сделать только у специальных стоек на первом этаже пассажирского терминала.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

Согласно проекту распоряжения комитета по транспорту, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы, предлагают сохранить только два места для заказа такси в аэропорту Пулково.

Места расположат на первом этаже после зоны таможенного контроля. Их оборудуют сразу у выхода из зеленого либо красного коридора.

До этого момента специализированных мест, где можно предлагать и заказывать такси, не было. Но водители, как правило, поджидали потенциальных клиентов сразу на выходе из коридоров.

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