В Пулково появятся специальные места для заказа такси

Согласно проекту распоряжения комитета по транспорту, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы, предлагают сохранить только два места для заказа такси в аэропорту Пулково.

Места расположат на первом этаже после зоны таможенного контроля. Их оборудуют сразу у выхода из зеленого либо красного коридора.

До этого момента специализированных мест, где можно предлагать и заказывать такси, не было. Но водители, как правило, поджидали потенциальных клиентов сразу на выходе из коридоров.