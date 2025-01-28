Появился новый проектировщик петербургского метро

Уставный капитал новой компании составляет 125,5 млн рублей, сообщает «Фонтанка». А генеральным директором фирмы назначили совладельца компании «Энергостройпроект» Максима Губина.

В качестве направления работы у «Метропроекта» названа «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».

Напомним, Смольный разорвал контракт с подрядчиком на проектирование «коричневой» линии метро. Решение расторгнуть контракт с АО «Метрогипротранс» приняли после срывов сдачи работ, истечения сроков банковских гарантий и аннулирования необходимой лицензии ФСБ для проведения работ.

Ранее стало известно, что Смольный разорвал еще один метростроительный контракт. На этот раз на проектирование фиолетовой линии. Это касается контракта от 2018 года на корректировку проектной документации для строительства нового отрезка Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии между станциями «Комендантский проспект» и «Шуваловский проспект». Основная причина — срыв сроков.