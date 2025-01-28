Большой Смоленский мост могут открыть раньше срока

Обо всем этом рассказал губернатор Александр Беглов. Он также отметил, что сроки строительства сдвинутся с 2029 на 2028 год, а рабочее движение откроют в 2027 году. После того, как в 2025 году завершат навигация на воде, приступят к монтажу разводного пролета. А в 2026 году разводные части моста будут готовы к пропуску судов.

Помимо запуска Большого Смоленского моста, Беглов также рассказал о ходе работы над ВСМ: в бюджет заложили необходимые средства на 2025-2027 годы, согласовали архитектурно-градостроительный облик терминала.

Кроме того, к финалу идет реализация проекта «Кронштадт – остров Фортов»: идет строительство второго въезда в город, что позволит обеспечить транспортную доступность «Острова Фортов». Также градоначальник упомянул о запуске проекта проекта всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина».

«Генеральный план развития Северной столицы скорректирован под концепцию проекта в Горской. Разработана документация по планировке территории в границах I этапа проекта. Выданы два градплана земельных участков — на строительство школы яхтенного спорта и яхт-клуба. Ведется проектирование тоннельного канализационного коллектора Лахта — Горская. Начато строительство автомобильной трассы М-32 — первой из трех магистралей, обеспечивающих транспортную доступность курорта», — сообщили в пресс-службе Смольного.