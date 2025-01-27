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Смольный разорвал еще один метростроительный контракт. На этот раз на проектирование фиолетовой линии

Это касается контракта от 2018 года на корректировку проектной документации для строительства нового отрезка Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии между станциями «Комендантский проспект» и «Шуваловский проспект». Основная причина — срыв сроков.

Urri / Shutterstock.com

Заказчик работ — городской фонд капстроительства (ФКСР) — в одностороннем порядке расторг контракт с компанией «Метрогипротранс» (МГТ). Причин две: первая — срыв сроков. Проектировать линию до «Шуваловского проспекта» пытались не один раз. И в 2018 году работы назвали «корректировкой проектной документации», пишет «Фонтанка». За 133 млн рублей нужно было выполнить работы еще к осени 2021 года. Вторая причина — отсутствие действующей лицензии ФСБ, которая требуется для работы с гостайной.

Станцию «Шуваловский проспект» планируют построить до 2030 года. Она будет связана с новой станцией «Каменка» и станет пересадочным узлом на зеленую линию метро.

Напомним, Смольный разорвал контракт с подрядчиком на проектирование «коричневой» линии метро. Решение расторгнуть контракт с АО «Метрогипротранс» приняли после срывов сдачи работ, истечения сроков банковских гарантий и аннулирования необходимой лицензии ФСБ для проведения работ.

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