Смольный разорвал еще один метростроительный контракт. На этот раз на проектирование фиолетовой линии

Заказчик работ — городской фонд капстроительства (ФКСР) — в одностороннем порядке расторг контракт с компанией «Метрогипротранс» (МГТ). Причин две: первая — срыв сроков. Проектировать линию до «Шуваловского проспекта» пытались не один раз. И в 2018 году работы назвали «корректировкой проектной документации», пишет «Фонтанка». За 133 млн рублей нужно было выполнить работы еще к осени 2021 года. Вторая причина — отсутствие действующей лицензии ФСБ, которая требуется для работы с гостайной.

Станцию «Шуваловский проспект» планируют построить до 2030 года. Она будет связана с новой станцией «Каменка» и станет пересадочным узлом на зеленую линию метро.

Напомним, Смольный разорвал контракт с подрядчиком на проектирование «коричневой» линии метро. Решение расторгнуть контракт с АО «Метрогипротранс» приняли после срывов сдачи работ, истечения сроков банковских гарантий и аннулирования необходимой лицензии ФСБ для проведения работ.