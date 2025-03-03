Доступность «Севкабель Порта», нарушения ПДД: как станция метро «Горный институт» влияет на жизнь Васильевского острова

27 декабря 2024-го на Васильевском острове запустили «Горный институт». Это первая новая станция метро в Петербурге за последние 5 лет. Какие положительные и отрицательные эффекты мы можем наблюдать, спустя месяц с запуска? Собака.ru узнала у руководителя проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автора телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгия Фролова, ресторатора Андрея Перцева, заместителя генерального директора «Севкабель Порта» Валентины Антюшиной и директора по внешним связям музея Эрарта Екатерину Атоян-Милюкову.
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ»:
Удачное расположение станции позволяет прогнозировать улучшение транспортной доступности Васильевского острова. Это заметная разгрузка «Василеостровской» и «Приморской». Сама линия метро становится быстрой и надежной связью острова с Сенной площадью, Владимирским округом, Лиговским проспектом, правым берегом.
Пассажиры будут чаще выбирать четвертую линию метро для поездок на Васильевский остров взамен третьей. Есть надежда, что и автомобилисты предпочтут метро, как более надежный и удобный вид транспорта.
«Севкабель Порт», «Брусницын», кампус НИУ ВШЭ в конструктивистских корпусах «Красного Гвоздильщика», новые жилые комплексы — эти знаковые объекты приобрели метро в пешей доступности. Прилегающие к ним территории начнут развиваться активнее. Удачно, что через площадь у «Горного института» проходит много маршрутов автобусов, троллейбусов, есть трамвайная линия.
Однако планировочные решения станции не оправдали надежд. Расположение вестибюля под землей могло обеспечить ряд преимуществ: более просторная пассажирская зона, выходы на разные стороны перекрестков прямо к остановкам. Но что-то пошло не так. По моим данным, «все сломал» коллектор под Большим проспектом Васильевского острова. Видимо, проектировщики ожидали, что в распоряжении будет все подземное пространство, включая Большой проспект. Однако не угадали и оказались перед неприятным выбором: проектировать заново или сжать вестибюль. В итоге эскалатор приезжает в -2 уровень и буквально упирается в северный торец вестибюля. Затем пассажиры должны подняться по лестнице на -1 уровень и только оттуда на поверхность ведут эскалаторы. Траектория пешеходов при этом напоминает буквы S. Это наводит на мысль: вестибюль сдавили «гармошкой», чтобы вписать в доступное для проектирования пространство.
Хуже ожиданий стали и решения на поверхности. Это было предсказуемо. Станцию проектировали еще в начале 2010-х, когда в России практически не было опыта организации удобных транспортных узлов. С тех пор появилось много хороших кейсов в России: например, площади у Павелецкого, Киевского и Савеловского вокзалов в Москве. Однако ни профильные комитеты, ни строители, ни проектировщики не пересмотрели устаревшие предложения, хотя локальные корректировки все-таки вносили.
На остановках трамвая на Косой и 23-й линиях В.О. установили светофоры, запрещающие движение автомобилей во время посадки и высадки пассажиров. С одной стороны это должно повысить безопасность. С другой — светофоры не ускоряют посадку и высадку в трамвай и не делают доступнее вагон для маломобильных граждан. Расположение остановок трамвая вблизи метро практически не пересмотрели. Лишь только добавили дополнительные остановки — теперь на коротком участке от Большого проспекта до 25-й линии В.О. их две.
В проекте учли велосипедную полосу на Большом проспекте В.О., однако предложенное решение специфично. На перекрестках 22-24 и 24-25 линий В.О. с Большим проспектом установили велосипедные светофоры, которые допускают движение велосипедистов буквально на 10 секунд из цикла длиной до 1,5 минут. В итоге велосипедисты массово нарушают ПДД.
Сквозное движение автомобилей по участку Косой линии от 24-й линии В.О до Большого проспекта закрыли знаками. Решение правильное, так как без поворота на Косую линию перекресток Большого проспекта и 22-23-й линий выше пропускная способность. Однако ограничение не работает. Движение ограничивает знак 3.2 («блин»). Автомобилисты его массово игнорируют: едут по Косой линии как до Большого проспекта, так и до 23-й линии В.О. по трамвайным путям, даже туда, где движение ограничено знаками 3.1 («кирпич»). Де-юре «освобожденное» от машин пространство никак не используется: ни для размещения приподнятых трамвайных остановок, ни для создания пешеходных связей, ни как-либо еще.
В проекте организации дорожного движения учли выезд из нового бизнес-центра на Косой линии. Выезд расположен ровно в створе пешеходного перехода, который так и не реализовали. В итоге, чтобы пройти по южной стороне Большого проспекта, нужно в любом случае обходить станцию метро буквой П либо через другую сторону Большого, либо через Косую линию. Особенно это неудобно тем, кто выходит из метро. Обычно пешеходы массово идут через «перекрытую» Косую линию прямо у выхода из «Горного института».
Отдельное упущение — изменение маршрутов общественного транспорта к пуску метро. Трамваи 1 и 40 так и не поменяли свои интервалы — ездят к «Горному институту» каждые 20 минут и более. Трамвай №1 по выходным и вовсе не ходит, хотя мог бы подвозить к 4-й линии В.О. жителей Наличной улицы. После пуска метро для маршрутов 151 и 152 сохранили извилистую трассу. Изменился лишь 262 маршрут. Его временно «изогнули» для обслуживания Балтийского завода, когда рядом не было метро и трамвая. Вынужденное решение в итоге стало постоянным. При этом изменений для улучшения подвоза запада Васильевского острова к новой станции реализовано, например, не было.
В кассовом зале станции метро «Горный институт» расположено панно с изображение геолога-исследователя, выходящего из недр пещеры. Выполнено из смальты и мозаики. Авторы — Александр Потехин и Максим Козлов.
Итоговое расположение остановок наземного транспорта тоже неоднозначное.
Остановка в сторону запада Васильевского острова находится прямо напротив выхода из метро, на другой стороне Большого проспекта, но там нет пешеходного перехода. В итоге горожане нарушают ПДД, перебегают Большой проспект В.О.
Отдельно стоит отметить упущенную городом возможность. В 2023 году на Васильевском острове ввели платную парковку. Это решение вызвало большой скандал. Его можно было избежать, если бы запуск платной парковки синхронизировали с запуском станции.
Многие планировочные недостатки можно устранить сейчас без капитального переустройства площади. Для начала доработать ограничение движения на Косой линии: например, закрыть проезжую часть блоками и организовать движение автобусов по трамвайным путям на коротком участке. Это позволит выпрямить пешеходные связи вблизи метро. Далее можно обустроить тротуар на островке между Косой и 23-й линиями, расширить тротуары до трамвайных путей.
Еще одним хорошим изменением может стать возвращение остановки автобусов и троллейбусов на 25-ю линию В.О. Пересадка из метро на нее по умолчанию пройдет через существующий переход, что исключит вероятность нарушение ПДД пешеходами.
Следует благоустроить Косую линию — главную связь «Горного института» с «Севкабель Портом» и «Брусницыным». Расширить тротуары и озеленить их. Необходима пробивка пешеходной зоны от площади Собчака до Среднегаванского проспекта, которую сейчас ограничивают территории ЖК «Финансист» и Покровской больницы.
Важно изменить маршрутную сеть наземного транспорта: сократить интервал движения трамваев, перевести маршрут №1 в ежедневный режим. В будущем — запустить маршруты в направлении намывных территорий Васильевского острова.
Андрей Перцев
Предприниматель, основатель ресторана Ognivo, кафе Spica и коворкинга Parta на Васильевском острове:
«За месяц работы новой станции метро мы не ощутили на себе изменений гостевого трафика. Персоналу моих проектов стало удобнее добираться на работу, особенно тем, кто живет на Лахтинско-Правобережной линии».
Екатерина Атоян-Милюкова
Директор по внешним связям музея Эрарта:
«Много лет мы ждали запуска "Горного института" в паре шагов от Эрарты — и это случилось. У нас пока нет данных, как изменился гостевой трафик. Знаем по отзывам, что многие посетители замотивированы теперь возвращаться почаще, кто-то — пересел с автомобиля на метро. В текущей ситуации с платной парковкой и перегруженностью "Василеостровской" новая станция облегчает всем логистику. Несмотря на то, что для встречи с искусством нет преград, возвращаться в Эрарту стало гораздо удобнее, особенно по годовому билету!».
Валентина Антюшина
Заместитель генерального директора «Севкабель Порта»:
«Количество гостей в кластере выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом в 2024-м. Показательны в этом плане новогодние праздники. Понятно, что в городе в целом сильно увеличился туристический поток, но мы видим, что транспортная доступность и упрощение логистики положительно влияет на горожан. У нас половина команды — островитяне, негласные амбассадоры станции "Горный институт". Поэтому открытие было долгожданным. Пользуемся!».
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