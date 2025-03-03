Доступность «Севкабель Порта», нарушения ПДД: как станция метро «Горный институт» влияет на жизнь Васильевского острова

Удачное расположение станции позволяет прогнозировать улучшение транспортной доступности Васильевского острова. Это заметная разгрузка «Василеостровской» и «Приморской». Сама линия метро становится быстрой и надежной связью острова с Сенной площадью, Владимирским округом, Лиговским проспектом, правым берегом.

Пассажиры будут чаще выбирать четвертую линию метро для поездок на Васильевский остров взамен третьей. Есть надежда, что и автомобилисты предпочтут метро, как более надежный и удобный вид транспорта.

«Севкабель Порт», «Брусницын», кампус НИУ ВШЭ в конструктивистских корпусах «Красного Гвоздильщика», новые жилые комплексы — эти знаковые объекты приобрели метро в пешей доступности. Прилегающие к ним территории начнут развиваться активнее. Удачно, что через площадь у «Горного института» проходит много маршрутов автобусов, троллейбусов, есть трамвайная линия.

Однако планировочные решения станции не оправдали надежд. Расположение вестибюля под землей могло обеспечить ряд преимуществ: более просторная пассажирская зона, выходы на разные стороны перекрестков прямо к остановкам. Но что-то пошло не так. По моим данным, «все сломал» коллектор под Большим проспектом Васильевского острова. Видимо, проектировщики ожидали, что в распоряжении будет все подземное пространство, включая Большой проспект. Однако не угадали и оказались перед неприятным выбором: проектировать заново или сжать вестибюль. В итоге эскалатор приезжает в -2 уровень и буквально упирается в северный торец вестибюля. Затем пассажиры должны подняться по лестнице на -1 уровень и только оттуда на поверхность ведут эскалаторы. Траектория пешеходов при этом напоминает буквы S. Это наводит на мысль: вестибюль сдавили «гармошкой», чтобы вписать в доступное для проектирования пространство.