18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Сколько нужно потратить на строительство второй очереди Пулково? Отвечает гендиректор оператора аэропорт

Около 200 млрд рублей планируют потратить на эти цели. Сюда входят как расширение аэропорта, так и продление метро до него, отметил гендиректор оператора «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

andreyspb21 / Shutterstock.com

Первую очередь Пулково строили в 2010-2014 годах, тогда проект профинансировали на 1,2 млрд евро. Тогда в аэропорту появились пассажирский терминал, новые перроны, бизнес-центр, гостиница, а также реконструировали здание Пулково-1 и модернизировали инфраструктуру, рассказал для «Коммерсанта» гендиректор оператора воздушной гавани.

Весной прошлого года Смольный выдал градостроительные планы для строительства второй очереди аэропорта. Начать работы планировали в 2025 году.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: