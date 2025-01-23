Около 200 млрд рублей планируют потратить на эти цели. Сюда входят как расширение аэропорта, так и продление метро до него, отметил гендиректор оператора «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.
Первую очередь Пулково строили в 2010-2014 годах, тогда проект профинансировали на 1,2 млрд евро. Тогда в аэропорту появились пассажирский терминал, новые перроны, бизнес-центр, гостиница, а также реконструировали здание Пулково-1 и модернизировали инфраструктуру, рассказал для «Коммерсанта» гендиректор оператора воздушной гавани.
Весной прошлого года Смольный выдал градостроительные планы для строительства второй очереди аэропорта. Начать работы планировали в 2025 году.
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