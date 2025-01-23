Первую очередь Пулково строили в 2010-2014 годах, тогда проект профинансировали на 1,2 млрд евро. Тогда в аэропорту появились пассажирский терминал, новые перроны, бизнес-центр, гостиница, а также реконструировали здание Пулково-1 и модернизировали инфраструктуру, рассказал для «Коммерсанта» гендиректор оператора воздушной гавани.

Весной прошлого года Смольный выдал градостроительные планы для строительства второй очереди аэропорта. Начать работы планировали в 2025 году.