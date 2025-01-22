Cогласовали проект реконструкции станции метро «Парк Победы»

КГИОП выдал положительное заключение на проект реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы». Закончить работы планируют летом 2027 года.

«Возведение двухэтажного здания вестибюля станции метрополитена „Парк Победы“ с подвальным этажом и благоустройство прилегающей территории. Максимальная высота строения от уровня земли до верха купола — 11,00 м. Указанные работы соответствуют Режиму ЗРЗ(14)05», — сказано в реестре.

Напомним, что метрополитен перед Новым годом объявил конкурс на реконструкцию вестибюля «Парка Победы» с заменой эскалаторов за 3,3 млрд рублей. Прием заявок еще в процессе.

Ранее в январе 2025 года стало известно, как будет выглядеть обновленная станция метро «Парк Победы». Основной фасад оформят витражами из алюминиевых рам с зеркальным остеклением. Между входами установят мозаичное панно размером почти 45 кв.м с изображением Георгия Победоносца. Вместо маленького серого павильона появится белое двухэтажное здание высотой от 8 до 10 с половиной метров с куполом. Вход планируется сделать со стороны Бассейной улицы, выход обратят на Московский проспект.