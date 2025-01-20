Бороться с пробками в Петербурге будут интеллектуальные транспортные системы

Петербург получит субсидию из федерального бюджета на софинансирование и реализацию проектов по внедрению интеллектуальных транспортных систем в 2025-2027 годах. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В 2025 году бюджету Петербурга направят 38,9 млн рублей, в 2026 году — 109 млн рублей, в 2027 году — 94,5 млн рублей. Эти средства пойдут на установку детекторов транспорта и модернизацию светофоров для их подключения к центру управления дорожным движением. Это поможет регулировать переключение светофоров с учетом интенсивности транспортного потока.

До 2030 года в городе внедрят интеллектуальную транспортную систему, которая поможет автоматизировать процессы управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Это поможет сократить время поездки как для пассажиров общественного транспорта, так и для водителей, а также уменьшит количество заторов на дорогах.