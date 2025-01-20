18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Бороться с пробками в Петербурге будут интеллектуальные транспортные системы

К 2030 году в городе автоматизируют светофоры, что сократит количество пробок. В Петербурге появятся детекторов транспорта и модернизацию светофоров для их подключения к центру управления дорожным движением. Это поможет регулировать переключение светофоров с учетом интенсивности транспортного потока.

bellena / Shutterstock.com

Петербург получит субсидию из федерального бюджета на софинансирование и реализацию проектов по внедрению интеллектуальных транспортных систем в 2025-2027 годах. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В 2025 году бюджету Петербурга направят 38,9 млн рублей, в 2026 году — 109 млн рублей, в 2027 году — 94,5 млн рублей. Эти средства пойдут на установку детекторов транспорта и модернизацию светофоров для их подключения к центру управления дорожным движением. Это поможет регулировать переключение светофоров с учетом интенсивности транспортного потока.

До 2030 года в городе внедрят интеллектуальную транспортную систему, которая поможет автоматизировать процессы управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Это поможет сократить время поездки как для пассажиров общественного транспорта, так и для водителей, а также уменьшит количество заторов на дорогах.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: