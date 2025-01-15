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Смольный разорвал контракт с подрядчиком на проектирование «коричневой» линии метро

Решение расторгнуть контракт с АО «Метрогипротранс» приняли после срывов сдачи работ, истечения сроков банковских гарантий и аннулирования необходимой лицензии ФСБ для проведения работ.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга в одностороннем порядке разорвал контракт с АО «Метрогипротранс» на проектирование Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» до «Сосновой поляны».

Контракт заключили в 2019 году, работы оценивались в 990 млн рублей. А работы должны были закончить к осени 2024 года. Это стала одной из причин расторжения контракта. Также истек срок банковской гарантии раньше срока завершения контракта, а у подрядчика аннулировали лицензию ФСБ, без которой невозможно проводить важную часть работ, пишет «Фонтанка».

Кроме того, антимонопольная служба может вынести на рассмотрение вопрос о включении «Метрогипротранса» в список недобросовестных поставщиков. При этом компания входит в список одной из двух компаний, которые проектируют в Петербурге метро. 

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