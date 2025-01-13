Для электросамокатов в Петербурге оборудуют систему специальных парковок

Пока в Петербурге используют виртуальные парковочные зоны для парковки арендованных самокатов. Оставлять двухколесное транспортное средство невозможно — этого не позволит сделать приложение благодаря датчику геопозиционирования. А неправильная парковка может обернуться штрафом, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу сервиса «МТС Юрент»

«Практика создания парковочных хабов и нанесение специальной разметки хорошо себя зарекомендовала во многих городах — Москве, Казани, Калининграде и других», — считают в компании. Они также отметили, что вместе с другими игроками рынка софинансируют нанесение парковочной разметки.

Ассоциация «Пошли-поехали» выступает за внедрение реальной разметки в дополнение к виртуальной парковке для пользователей, которые плохо ориентируется по картам, где именно можно оставить самокат, отметил председатель совета ассоциации Константин Мазеин. Такая разметка в прошлом году появилась в Ленинградской области — в городах Мурино и Кудрово.

В проекте комплексной схемы организации дорожного движения Петербурга к 2034 году также предлагают установить камеры наружного наблюдения для контроля соблюдения ПДД в самых загруженных точках города. В планах также урезать количество «медленных зон» по мере развития велоинфраструктуры, а также внедрить интеллектуальные системы управления движением и создать общегородские точки для зарядки аккумуляторов.