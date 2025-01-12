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В Петербурге платную парковку могут ввести не только в центральных районах

Власти города утвердили новую комплексную схему организации дорожного движения. Авторы проекта считают, что бесплатную стоянку нужно отменить в некоторых районах.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Свое решение они обосновывают тем, что нынешний эффект от введения платной зоны может сойти на нет. «В районах города вне зоны платной парковки сохранилась тенденция к ухудшению показателей, в отдельных районах – значительного ухудшения. В случае, сохранения этого тренда при отсутствии расширения зоны платной парковки, общегородской эффект от ее внедрения исчерпает себя за 2-3 года», — приводит текст документа «Комсомольская правда».

Так, в зону платной парковки в ближайшие годы могут попасть территории Выборгского, Московского, Кировского, Фрунзенского и оставшейся часть Адмиралтейского районов.

Также документ предлагает концепцию «островков» с платной парковкой возле мест массового притяжения людей по всему городу, например возле транспортных узлов или особо популярных учреждений.

Напомним, что сейчас платная парковка в Петербурге действует Центральном, Адмиралтейском, Василеостровской и Петроградском районах.

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