В новогоднюю ночь петербургский метрополитен закроет 14 вестибюлей

В праздничную ночь закроют вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 «Ленинского проспекта», вестибюль 2 «Площади Ленина», вестибюль 1 «Девяткино», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 2 «Невского проспекта», вестибюль 2 «Проспекта Славы», вестибюль 1 «Дунайской», вестибюль 2 «Зенита», а также вестибюли станций «Технологический институт 2», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Удельная», «Фрунзенская». Вестибюль 1 станции «Невский проспект» с 21-00 31 декабря 2024 года будет работать только на вход

Кассы метро в ночь на 1 и 7 января с 2:00 до 4:30 не будут продавать проездные «Подорожник», также прекратится активация интернет-платежей. Пассажиры смогут приобрести жетоны за безналичный расчёт.

Ранее мы писали о том, что станцию метро «Парк Победы» в Петербурге закроют на реставрацию. Метрополитен объявил конкурс на ремонт станции метро на «синей» ветке. Согласно конкурсной документации, закончить работы надо к 16 августа 2027 года.