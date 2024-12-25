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Последний штрих: для станции «Горный институт» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию

На сайте Госстройнадзора Петербурга появился соответствующий документ для новой станции. Однако, откроют ли «Горный институт» сегодня, 25 декабря, так и не ясно. Официальных заявлений от чиновников так и не поступило.

Ростехнадзор

Документ выдали 24 декабря. Официальное название объекта — «Строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до станции "Морской фасад" для государственных нужд Санкт-Петербурга. Первый этап строительства: участок от станции "Спасская" до станции "Большой проспект"».

Напомним, накануне Ростехнадзор завершил проверку построенного участка Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии метро в Петербурге. После этого перед запуском станции необходим было получить разрешение на ввод.

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