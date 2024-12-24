Станцию метро «Горный институт» могут запустить в ближайшее время

Ростехнадзор завершил проверку построенного участка Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии метро в Петербурге. Следующий шаг перед запуском — получить разрешение на ввод.
«Работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением принято решение о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации», — сказано в сообщении.
Заключение о соответствии выдали не только на «Горный институт», а в целом на объект «Лахтинско-правобережная линия Петербургского метрополитена». Проверяли перегонные тоннели, платформу станции «Театральная» и станцию «Горный институт» вместе с вестибюлем. Последний документ, который необходимо получить перед открытием участка станции, является разрешение на ввод.
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