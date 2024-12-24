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Между Петербургом и Калининградом планируют запустить паромную переправу

Это будет грузопассажирский паром, который будет курсировать раз в неделю. Открыть маршрут собираются в январе 2025 года.

Shutterstock.com

Как рассказал «Фонтанке» глава АО «Пассажирский порт "Морской фасад"» Вадим Каширин, первые рейсы могут запустить уже в январе следующего года. Паром будет курсировать от порта «Морской фасад» в Петербурге до порта «Пионерский» в Калининградской области раз в неделю в обоих направлениях.

Вероятно, на маршрут запустят паром «Антей». За раз он может перевозить более 90 еврофур и порядка 150 пассажиров. Также ведут переговоры для запуска паромного сообщения между Петербургом и Калининградом. Но пока окончательных решений по этому вопросу нет.

Напомним, между Карелией и Ленобластью появится новый туристический маршрут по Ладожскому озеру. Реализовывать проект начнут в 2025 году. Тогда же в Карелии построят ️пассажирский причал для круизного и скоростного флота и большой туристический кластер.

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