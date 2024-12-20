Стоимость проезда резко вырастет после Нового года

Как сообщает Смольный, стоимость проезда по «Подорожнику» на наземном транспорте (автобус, электрический транспорт) составит 51 рублей вместо 44, в метро – 56 рублей вместо 49. Рост цены составит порядка 14-15%.

Также увеличиться в стоимость и разовая поездка. Новый прайс на одну поездку в метро составит 81 рубль вместо нынешних 70 рублей, в наземном транспорте — 75 рублей вместо 65. Здесь подорожание более 15%. Однако в Смольном уточнили, что таким видом оплаты пользуются лишь 1,5% пассажиров.

Вырастут в цене и поездки по тарифу «60 минут» с 44 рублей за первую, 10 рублей за вторую и ноль — за последующие до 51 рубля, 12 рублей и 0 рублей соответственно. Изменения затронут и прочих билетов длительного пользования. Например, месячный проездной в метро вырастет в цене с 2 700 рублей до 3 105 рублей, а единый на все виды транспорта — с 3 665 рублей до 4 215 рублей, пишет «Фонтанка». Проездной «90 минут» будет стоить составит 90 рублей вместо 78 рублей.

«Несмотря на изменения, тарифная политика в этом направлении остаётся социально-ориентированной: под защитой льготные категории граждан – школьники, студенты, пенсионеры. В среднем, поездка пассажира на общественном транспорте субсидируется городом на 65%. Доля поездок по льготным проездным билетам составляет около 40%, их стоимость, как и прежде, установлена на минимально возможном уровне. Например, месячный проездной билет для учащихся будет стоить 748 рублей, а именной льготный — 797 рублей, при этом он полностью будет компенсирован из бюджета города», — заявили в Смольном.

Новые тарифы затронут и пригородные электропоезда: за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки по тарифу «Стандарт» она составит 48,60 рублей, по тарифу «Ласточка» — 58 рублей. Каждый последующий километр будет стоить 2,43 рублей и 2,90 рублей соответственно.

Без изменения в 2025 году останется плата за пользование платными парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования.