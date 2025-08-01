В Москве есть МЦД, в Берлине — S-Bahn. А почему в Петербурге до сих пор нет городских электричек?

«Ласточка идет из Колпина в центр города минут 25, ждать ее иногда предполагается полтора-два часа», — рассказывает Собака.ru петербурженка Анастасия. Она — адвокат и вот уже несколько лет активно использует электрички, чтобы добраться в Пушкин, Гатчину, Тосно и все тот же Колпино, словом «туда, куда иначе придется ехать долго, по пробкам, и неизвестно, сколько это займет».

Однако она регулярно сталкивается с тем, что электричка все равно не экономит время по сравнению с попыткой вернуться в город по забитым автомобильным дорогам. «Утром и вечером электрички еще ходят с какими-то приемлемым интервалом, а вот днем шансов немного, — констатирует она. — Приходится, допустим, просить судей назначать заседания так, чтобы была удобная стыковка с электричкой или Ласточкой».

Проблемы Анастасии очень хорошо понимает петербургский историк Михаил Медведев. Несколько лет назад он перебрался жить в Выборг, но по работе должен регулярно приезжать в Петербург. «Расписание этому не очень способствует, — сетует он в беседе с редакцией, — я полностью завишу от задаваемых им лимитов. Я не могу задержаться в Петербурге на интересной лекции, или, напротив, должен вставать затемно, чтобы успеть на какое-то не слишком даже раннее мероприятие, до которого я, однако, не могу добраться, если пропущу первую электричку».

Между тем, примеры многих европейских городов, в том числе Хельсинки или Москвы показывают, что городские электрички могут работать иначе. Такие поезда могут быть интегрированы в систему городского транспорта и работать по правилам, близким к метро — с небольшими интервалами движения, удобными пересадками и едиными проездными, которые работают как на пригородных маршрутах, так и в автобусах или метрополитене.