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Верфи Emperium реконструируют комплекс в Ленобласти

Судостроительный завод Emperium станет первым в мире, на котором будет серийная сборка электрических пассажирских судов нового поколения — «Москва 2.0».

Пресс-служба Emperium

Госстройнадзор Ленинградской области выдал судостроительному заводу Emperium (ООО «Эмпериум», входит в Sitronics Group) разрешение на реконструкцию второго производственно-складского комплекса в Отрадном.

Как заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, судостроительный завод в Кировском районе Ленобласти станет первыми в мире, кто запустит серийную сборку электрических пассажирских судов нового поколения — «Москва 2.0».

«Чтобы нарастить объемы выпуска продукции, площадь комплекса должна увеличиться в два раза. Завершить работы планируют в 2026 году», — сказал Барановский.

В 2024 году завод и правительство Ленобласти подписали соглашение о расширении производства. Там планируют производить до 25 судов в год.

Знакомьтесь, Андрей Бубнов — гендиректор первой в России компании по производству электросудов Emperium (новинка — «Мойка 2.0» для Петербурга!)

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