Проект строительства «Богатырская» и «Каменка» обойдется почти в 900 млн рублей

Как следует из данных на сайте госзакупок, начальная цена контракта начинается с 869 861 281 рублей. Работы планируют разделить на восемь этапов, четыре из которых — основные.

От подрядчика просят спроектировать в том числе основные конструкции и котлован станции «Богатырская», демонтажную камеру и основные конструкции «Каменки», обустройство стартового котлована, горный комплекс шахты 462, а также перегонный тоннель.

Проектную документацию «Метрострою» требуют предоставить не позднее 18 декабря 2026 года. Выбрать подрядчика должны к 26 декабря.