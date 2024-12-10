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Проект строительства «Богатырская» и «Каменка» обойдется почти в 900 млн рублей

«Метрострой Северной столицы» (МСС) ищет подрядчика для разработки проектной документации для строительства продолжения Невско-Василеостровской («зеленой») линии метро. Работы разделят на восемь этапов, четыре из которых придутся непосредственно на основные работы.

Pimen / Shutterstock.com

Как следует из данных на сайте госзакупок, начальная цена контракта начинается с 869 861 281 рублей. Работы планируют разделить на восемь этапов, четыре из которых — основные.

От подрядчика просят спроектировать в том числе основные конструкции и котлован станции «Богатырская», демонтажную камеру и основные конструкции «Каменки», обустройство стартового котлована, горный комплекс шахты 462, а также перегонный тоннель.

Проектную документацию «Метрострою» требуют предоставить не позднее 18 декабря 2026 года. Выбрать подрядчика должны к 26 декабря.

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