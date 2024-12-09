Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге планируют завершить досрочно

Как сообщил вице-губернатор города Николай Линченко, сейчас ведут буровые работы на левом берегу по сооружению опоры № 5, а также монтаж металлоконструкций пролетного строения моста в пролете 1-4. На правом берегу бурят скважины для сооружения опор №6, №7 и монтаж металлоконструкций пролетного строения моста в пролете 10-9.

«Новый мост значительно улучшит транспортную ситуацию в Невском районе города. Он соединит берега Невы на одном из самых больших промежутков в черте города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. Помимо моста будет построено три крупные развязки, интегрирующие переправу в существующую улично-дорожную сеть — на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом», — заявил вице-губернатор.

Также планируется построить три развязки. На самом мосту будут шесть полос для автомобилей и две для трамваев, а также тротуары и велодорожка. Общая протяженность объекта составит 1,6 километров, в сведенном положении высота центральной части над водой — 15 метров.