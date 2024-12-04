В Петербурге завершили сезон электросамокатов

Сезон самокатов в Петербурге в 2024 году стартовал 18 марта, а завершили — 4 декабря. Сервисы проката электросамокатов (Whoosh, BusyFly, МТС Юрент, Яндекс Go) предоставили жителям и гостям города свыше 40 000 СИМ. Общая протяженность поездок с начала сезона составила более 60 млн км.

Как рассказали в комитете по транспорту, за сезон операторы кикшеринга выписали больше 5 млн предупреждений за нарушение правил, оформили более 39 000 штрафов и заблокировали около 70 000 аккаунтов пользователей. Кроме того, свыше 46 000 нарушений электросамокатчиков зафиксировали по итогам работы пеших инспекторов и камер системы «Безопасный город».

Кроме того, в Петербурге обозначили 36 зон, где движение на электросамокатах полностью запрещено. В 175 локациях скорость движения самокатов ограничена до 15 км/ч. Это, в частности, территории возле 13 станций метрополитена: «Технологический институт», «Московские ворота», «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Проспект Ветеранов», «Беговая», «Комендантский проспект», «Ломоносовская», «Проспект Просвещения», «Обводный канал», «Нарвская», «Парнас», «Улица Дыбенко». Еще в 7 локациях города скорость движения на СИМ ограничена до 10 км/ч.