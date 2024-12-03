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Две новые станции метро («Казаковская» и «Путиловская») готовы на 78%

Завершить строительство станции Красносельско-Калининской линии метро планируют в 2025 году

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Как сообщили в пресс-службе ФБУ «Росстройконтроль», сейчас на станциях проходят общестроительные работы на станционных комплексах и пересадочных узлах, также строят конструкции наземных вестибюлей. Уже в работу запустили монтаж инженерного оборудования и прокладку транзитных кабельных линий. А на станции «Путиловская» уже устанавливают эскалаторы.

Наземный вестибюль станции «Казаковская» будет на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Здание будет состоять из одного подземного этажа и пяти надземных с инженерным корпусом.

Попасть на станцию «Путиловская» получится с улицы Васи Алексеева между проспектом Стачек и улицей Маршала Говорова. Всего в вестибюле запланированы три этажа — один подземный и два наземных.

«Строящиеся станции являются одними из самых технически сложных и крупных объектов в регионе, поэтому на них задействованы сразу пять инспекторов «Росстройконтроля». В полномочия специалистов входит проверка качества, объемов и соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации», — рассказали в пресс-службе.

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