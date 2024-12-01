Петродворцовый и Кировский районы свяжут 20-километровым веломаршрутом

«Есть много технических моментов и нюансов: безопасность, плотность застройки, автомобильного трафика, инженерных коммуникаций и наличие охранных зон. Все вопросы будут проработаны. Проектирование планируют начать в 2025 году», — сказано в сообщении пресс-службы Кировского района

Концепцию велопешеходной дорожки предложили молодые дизайнеры из Архитектурно-строительного университета. Идею поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее мы писали о том, что новую велодорожку проложат во Фрунзенском районе. Она будет протяженностью 2,8 км и пройдет по проспекту Славы от Белградской улицы до Софийской.