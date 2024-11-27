Для доступа к курорту «Санкт-Петербург марина» построят трассу-дублер Приморского шоссе

О планах дорожного строительства рассказали в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян и председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков.

По словам главы комитета, сейчас изучают разные пути финансирования проекта строительства дублера, один из возможных вариантов — привлечение инвесторов.

Кроме того, Рубен Тертерян отметил, что в районе туристического кластера на территории бывшей промплощадки «Горская» рассчитывают построить новую развязку Приморского шоссе, где будут съезды к курортному комплексу и за железную дорогу. Ту территорию активно застраивают жильем. Начать строить развязку хотят уже в 2026 году.