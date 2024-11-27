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Транспорт

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Строительство терминала в аэропорту «Левашово» подходит к финальной стадии

Здание терминала аэровокзала для внутренних авиалиний «практически введено в эксплуатацию». Стройку планируют завершить до конца 2024 года.

Ingmar Architects
Ingmar Architects

Как рассказал глава архитектурно-строительного бюро Ingmar Architects (ООО «Ингмар АСБ», ведет проектирование и архитектурный надзор) Ингмар Витвицкий в рамках биеннале «Архитектура Петербурга», терминал для внутренних рейсов уже «практически введен в эксплуатацию». Сейчас он работает в тестовом режиме, а завершить все строительные работы планируют в 2024 году.

«Газпром авиа» планирует использовать одноэтажное здание для внутренних рейсов. Пропускную способность терминала рассчитана на 250 человек в час. Площадь помещений составляет около 3500 квадратных метров.

Здание спроектировано по стандартам строительства WELL, которые сфокусированы на здоровье и благополучие людей в зданиях, пишут «Ведомости». На фасадах разместят солнечные батареи, которые вырабатывают электроэнергию для потребителей, а зимой их будут использовать для системы снеготаяния.

Напомним, впервые проект нового аэродрома в Левашово представили в 2022 году. Разработчики показали взлетно-посадочную полосу с «суперграфикой», бизнес-терминалы и другое. Известно, что пропускная способность нового аэропортового комплекса составит 250 человек в час. Для сравнения, Пулково принимает более 1 000 человек в час.

А в марте 2024 года комитет по градостроительству и архитектуре повторно согласовал облик новой воздушной гавани. На сайте КГА указано, что разработчиком выступает ООО «Подземпроект».

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