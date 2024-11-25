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Автобусы Volgabus снимут с рейсов после взрыва на Лиговском проспекте

Инцидент произошел в выходные. Из-за разгерметизации ресивер пневмостистемы пострадала женщина, которую доставили в больницу.

Roninnw / Shutterstock.com

Несчастный случай произошел в автобусе №26 на Лиговском проспекте. Там взорвался ресивера пневмостистемы, пострадала женщина. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и рваную рану головы. Остальные пассажиры смогли покинуть салон самостоятельно.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» заявили, что решили приостановить эксплуатацию автобусов марки Volgabus 5270G, которые поступили в город по контракту 2018 года.

В компании подтвердили, что в салоне автобуса разгерметизировался ресивер пневмостистемы, что привело к взрыву. Там отметили, что элемент установили на заводе-производителе и он не обслуживается в рамках техосмотров. В «Пассажиравтотрансе» добавили, что представителей завода Volgabus и производителя пневмосистемы вызвали в Петербург. С ними обсудят возможность дальнейшей эксплуатации автобусов, пишет «Фонтанка».

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