Автобусы Volgabus снимут с рейсов после взрыва на Лиговском проспекте

Несчастный случай произошел в автобусе №26 на Лиговском проспекте. Там взорвался ресивера пневмостистемы, пострадала женщина. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и рваную рану головы. Остальные пассажиры смогли покинуть салон самостоятельно.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» заявили, что решили приостановить эксплуатацию автобусов марки Volgabus 5270G, которые поступили в город по контракту 2018 года.

В компании подтвердили, что в салоне автобуса разгерметизировался ресивер пневмостистемы, что привело к взрыву. Там отметили, что элемент установили на заводе-производителе и он не обслуживается в рамках техосмотров. В «Пассажиравтотрансе» добавили, что представителей завода Volgabus и производителя пневмосистемы вызвали в Петербург. С ними обсудят возможность дальнейшей эксплуатации автобусов, пишет «Фонтанка».