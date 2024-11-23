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Транспорт

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Для строительства второй очереди Пулково понадобится 130 миллиардов рублей

Финансирование планируется получить через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ. Предполагается, что строительство второй очереди аэропорта будет включать три фазы. Сроки их начала зависят от пассажиропотока.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

«Думаю, туристическая столица нашей страны и Европы получит необходимое внимание и финансирование, в котором мы нуждаемся. Ну и также есть определённые налоговые инструменты», — заявил  гендиректор компании — оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Работа над фазой «А» уже началась, когда аэропорт преодолел планку 15,4 млн пассажиров в год (16,9 млн в 2023 году). Эта фаза включает создание новой инфраструктуры для внутренних рейсов. Следующий шаг — фаза «Б» — предусматривает строительство инфраструктуры для международных направлений. Она должна была начаться при превышении показателя 7 млн пассажиров (3,5 млн человек в 2023 году). Третья фаза, фаза «С» вступит в силу при дальнейшем увеличении потока пассажиров, она включает строительство нового терминала.

Ранее мы писали о том, что Пулково планирует открыть рейсы на Ближний восток. Сейчас идет работа над установлением авиасообщения с Саудовской Аравией, Кувейтом и Оманом.
 

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