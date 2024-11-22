Оплата проезда по геолокации запустят в Петербурге до конца 2024 года

«Если мы говорим про наше решение для наземного городского пассажирского транспорта, то сейчас оно работает в Тверской области, Ярославской области, Удмуртии, пилотируется в Московской области, только что запустилось в Казани и месяц назад в Нижегородской области. Готовится к запуску еще в нескольких регионах, в том числе в Петербурге», — заявил ТАСС замгендиректора «Датапакс» Роман Спиридонов.

Он добавил, что в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде оплата по геолокации уже проходит тестирование в пригородных электропоездах. В планах на 2025 год запустить сервис на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Москве такая технология оплаты пока не используется.

О технологии OpenLoop ранее рассказывал замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. Петербург выбрали для тестов системы еще в июле 2024 года. Технология предполагает, что телефон, привязанный к городскому транспорту приложением, сможет с помощью геолокации отслеживать передвижения пользователя, а после рассчитать тариф и в конце дня списать оплату. Планировали, что тестировать систему начнут с осени в «Пассажиравтотрансе».