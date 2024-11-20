Для строительства трех этапов ШМСД подписали концессионное соглашение

Соглашение подписали в рамках Международного форума и выставки «Транспорт России» губернатор Александр Беглов и президент-председатель Правления ВТБ Андрей Костин концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию второго-четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), рассказали в пресс-службе Смольного.

«Сделан важный шаг на пути реализации ключевого этапа развития нашей транспортной инфраструктуры. Магистраль станет третьим звеном в системе скоростных магистралей города и частью обновленного транспортного коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск. Это укрепит позиции города как ведущего транспортного узла страны», — подчеркнул Александр Беглов.

Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что в первый этап до Витебской развязки вложили порядка 43 млрд рублей.

«В следующем году начнем строительство второй, третьей и четвертой очереди ШМСД — главной части этой транспортной артерии. Есть участие федерального правительства, но очень помог Петербург. Он вышел вперед и больше авансирует в начальной стадии. Проект крупный и очень сложный: есть разводной мост. Для того, чтобы не нарушить гармонию исторической части, приходиться возводить надземные конструкции в виде эстакад», — подчеркнул Андрей Костин.

Стоимость строительства второго, третьего и четвертого этапов магистрали составит порядка 241 млрд рублей. Из них капитальный грант — 159,2 млрд рублей, в том числе федеральные средства — 90 млрд рублей. Срок завершения всего проекта — 2031 год. Общая протяженность ШМСД составит 32,4 км, из которых 16,7 км пройдет в границах Петербурга (с 1 по 4 этап) и 15,7 км — по территории Ленинградской области.

«В Петербурге трасса пройдет в основном внутри промышленного пояса. В состав магистрали входит новый разводной мост, строительство которого начнем в следующем году. Это будет уже второй мост, который возводится через Неву — впервые за многие десятилетия», — подчеркнул Александр Беглов.

Широтная магистраль скоростного движения Автомобильная дорога в Петербурге и Ленинградской области будет начинаться от Западного скоростного диаметра. Она пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов до примыкания к КАД севернее города Кудрово (Ленобласть) и далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе.