Назвали дату первой обкатки станции метро «Горный институт»

Первый поезд планируют запустить 25 ноября. Важно отметить, что это будут первые обкатки, а не первые проезды для пассажиров.
Как рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» замначальника петербургского метро Вадим Арсеньев, пассажирский состав должен прибыть на строящуюся станцию уже на следующей неделе.
Речь идет о пустом составе, пояснили «Фонтанке» в петербургском метрополитене. В планах обкатать новую инфраструктуру не только мотовозами, но и штатными поездами.
При этом точной даты официального запуска для пассажиров пока нет. Замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков продолжает настаивать, что открытие запланировано до конца года.
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