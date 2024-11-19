Назвали дату первой обкатки станции метро «Горный институт»

Как рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» замначальника петербургского метро Вадим Арсеньев, пассажирский состав должен прибыть на строящуюся станцию уже на следующей неделе.

Речь идет о пустом составе, пояснили «Фонтанке» в петербургском метрополитене. В планах обкатать новую инфраструктуру не только мотовозами, но и штатными поездами.

При этом точной даты официального запуска для пассажиров пока нет. Замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков продолжает настаивать, что открытие запланировано до конца года.