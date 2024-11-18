За год спрос на электросамокаты в Петербурге подрос до 65%

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Go», увеличилось число поездок за год в Петербурге на 65%. В «МТС Юрент» рост зафиксировали на 30%. В Whoosh еще подводят предварительные итоги.

Пока также не называют точное число поездок, которые совершили за год на арендованных электросамокатах. В прошлом году комитет по транспорту сообщал, что было порядка 25 млн поездок. При этом в 2021-2023 годах кикшеринговые компании отмечали кратный рост спроса на поездки. Но прирост замедлился из-за веденных ограничений.

Так, с 1 августа в Петербурге действует запрет на парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Эксперты считают, что уменьшение количества поездок на электросамокатах в центре Петербурга компенсирует рост передвижений в спальных районах. Также в городе насчитывают порядка 45 000 средств индивидуальной мобильности (СИМ) на конец года, в то время как в прошлом году комитет по транспорту сообщал о парке в 37 000 СИМ.