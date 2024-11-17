Возвести станцию «Каменка» в Петербурге должны к 2029 году

Специалисты собираются реализовать все необходимые технические мероприятия для демонтажа щита «Надежда». Сейчас система ведет плановую проходку на участке.

«Проходка тоннеля ведется двухпутным щитом «Надежда». Такой механизм позволяет вести строительство быстрее — поезда на станциях с подобным конструктивным решением движутся одновременно по одному тоннелю, а пассажирские платформы располагаются по бокам», — рассказали в компании порталу 78.

Работа над продолжением «зеленой» ветки является самостоятельным проектом. После ввода в эксплуатацию станции «Богатырская» протяженность нового участка составит 4,6 тыс. метров.



Напомним, что у станции будет четыре выхода на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Она станет конечной «зеленой линии метро.