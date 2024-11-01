В Петербурге поменяют названия более 100 остановок общественного транспорта

Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок», остановки «Апраксин переулок, театр «Приют комедианта» получат название «Апраксин переулок, «Театр на Садовой». «Улица Танкиста Хрустицкого, 4» переименуют в «Бульвар Новаторов», а «проспект Большевиков, 55» получит наименование «Народная улица».

Также «Пулковский парк» назовут «парком Городов-Героев», «15 км» — «Оружейной», «Учительская ул., д. 3» — «ул. Ольги Форш». Полный список измененных остановок есть на сайте ГКУ.

«9 остановок на ряде маршрутов переводятся в статус по требованию, а в отношении 4 остановок по нескольким маршрутам наоборот отменяется статус по требованию», — сообщили в «Организаторе перевозок».

Кроме того, новые названия получат автобусные маршруты № 115, № 115А, № 189, № 331, № 332, № 335, № 335А, № 337, № 337А, № 396 и № 438З. Звучание переименованных остановок в транспорте изменят в ближайшие дни.