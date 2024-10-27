В центре Петербурга столкнулись два пассажирских автобуса и автомобили

Предварительно установлено, что в результате столкновения травмы получили и водитель автобуса МАЗ, и ещё девять человек, в числе которых 12-летний ребёнок, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ещё 15 пострадавших, в числе которых двое детей, от госпитализации отказались. Полиция проводит проверку. По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия. Об этом пишет портал 78. «Ситуация с оказанием помощи пострадавшим находится на моем личном контроле», — отметил губернатор Александр Беглов.

«На месте установлено, что водитель автобуса МАЗ, двигаясь по Невскому от Суворовского проспекта, при совершении левого поворота на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом «Волгобас» под управлением 55-летнего водителя, и автомобилями Mercedes и Citroen», — говорится в сообщении ГУ МВД.