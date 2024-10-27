18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В центре Петербурга столкнулись два пассажирских автобуса и автомобили

ДТП произошло на площади Восстания напротив дома № 41 по Лиговскому проспекту. В результате аварии пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.

Предварительно установлено, что в результате столкновения травмы получили и водитель автобуса МАЗ, и ещё девять человек, в числе которых 12-летний ребёнок, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ещё 15 пострадавших, в числе которых двое детей, от госпитализации отказались. Полиция проводит проверку. По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия.  Об этом пишет портал 78. «Ситуация с оказанием помощи пострадавшим находится на моем личном контроле», — отметил губернатор Александр Беглов.

«На месте установлено, что водитель автобуса МАЗ, двигаясь по Невскому от Суворовского проспекта, при совершении левого поворота на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом «Волгобас» под управлением 55-летнего водителя, и автомобилями Mercedes и Citroen», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: