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Транспорт

Стало известно, где будет располагаться новая станция метро «Заставская»

Будущий вестибюль, строящейся Красносельско-Калининской, «коричневой», линии метрополитена  станет пересадочной на станцию «Московские ворота». Спуск в подземку построят в районе Московской заставы.

Вестибюль «Заставской» появится в районе перекрёстке Ташкентской и Парфеновской улиц. «Станция метро «Заставская» <...> будет пилонная, глубокого заложения с подземным вестибюлем и четырьмя выходами из него. <...> Подземный вестибюль расположится под пересечением двух улиц — продолжения Парфеновской и Ташкентской. Этот район сейчас бурно развивается и в дальнейшем эта станция будет как раз кстати», — отмечается в сообщении канала «СПб Строительный».

В данный момент на месте, где будет станция метро «Заставская», не ведутся работы, однако недавно специалисты уже приступили к строительству шахты № 848, с помощью которой возведут вышеуказанную станцию. Напомним, что её запуск запланирован на 2030 год.

Ранее мы писали о том, что два вестибюля метро пойдут под снос. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не стал включать станции метро «Парк Победы» и «Электросила» в список выявленных объектов культурного наследия. 

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