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Транспорт

На станции «Горный институт» установили кабину для дежурных вестибюля

В кабине устроят автоматизированное рабочее место дежурного для контроля за пассажирами. Из кабины сотрудник метрополитена наблюдает за происходящим, в аварийных случаях останавливает эскалаторы.

20 октября на строящейся станции метро «Горный институт» продолжаются работы по подготовке к открытию. «Кабина предназначена для организации автоматизированного рабочего места дежурного по вестибюлю в системах АСКОП, для контроля и учета прохода пассажиров по проездным документам на смарт-картах. Обеспечивает визуальный контроль и дистанционное управление автоматическими контрольно-пропускными пунктами (АКП), остановку эскалаторов в аварийных ситуациях, громкоговорящее оповещение и оперативную телефонную связь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Подземник».

На станции, которая по обещанию губернатора Александра Беглова, должна была открыться в сентябре, пока продолжаются работы. Недавно в кассовом зале завершили основную отделку и начали монтаж декоративных панелей. Также установили кассовые окошки.

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