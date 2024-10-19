На Дворцовой набережной у Летнего сада обновят причал

Новая конструкция будет отличаться лучшими эксплуатационными характеристиками, большей безопасностью, ремонтопригодностью и долговечностью. Полностью завершить работы планируют до конца осени. В будущем причал сможет принимать пассажирские суда типа «Фонтанка», «Мойка», а также яхты и катера. Конструкцию аналогичного типа в этом году установят и у Адмиралтейства.

«Любование видами города с Невы — особенное впечатление для жителей и гостей города, поэтому одним из главных направлений развития водного транспорта является создание функциональных, безопасных и долговечных причалов для пассажирских судов», — отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Напомним, что в начале осени в центре Петербурга открыли 20-й по счёту обновленный городской причал Он заработал на набережной реки Фонтанки в Петербурге, напротив Музея Фаберже.