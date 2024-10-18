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Транспорт

Выпускающий «Довлатовых» и «Достоевских» трамвайный парк реконструируют в 2025 году

Бюджет в 9,7 млрд рублей рассчитан на 2025-2028 года. В первый год, на работы планируют потратить 203 млн рублей, а в следующие три года – 3,7 млрд, 3,4 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно.

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Проект реконструкции начнут реализовывать во втором полугодии 2025 года, пишет «Фонтанка». Ранее стало известно, что реконструкция трампарка уже давно заложена в проект преобразований «Сохраняя историю, движемся в будущее» от Горэлектротранса. Проект долгое время откладывали.

Третий трамвайный парк имени Блохина расположен на Большой Посадской 24/2. Этот трампарк — один из старейших в Петербурге, в 2024 году ему исполнилось 116 лет. Бывший коночный парк был основан аж в 1880 году, а в 1908 году в числе первых начал обслуживать первые трамвайные пути. Это редчайший парк, где трамваи все еще отстаиваются в крытом депо (объект под охраной КГИОП!). Сегодня «парк на Петроградке» известен благодаря трамваям моделей «Довлатов» и «Достоевский», курсирующих по центру Петербурга.

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