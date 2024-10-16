Первые зарядные станции для электрокаров установят в Кронштадтском и Пушкинском районах

Специалисты обустроят парковки «под ключ»: проведут подключение электросетей, установят оборудование, разработают специальное программное обеспечение.

Это будут как электрозарядные станции медленного типа мощностью до 22 кВт, так и быстрого типа мощностью до 100 кВт. На всех установят два кабеля для зарядки с типами коннекторов Type 1, Type 2, GB/T, CCS2. В зависимости от типа автомобиля при использовании медленных зарядных станций время полной зарядки транспорта составит до 4 часов, на быстрых станциях — до 40 минут.

Всего в перспективе электрозарядные станции планируют установить на 28 действующих автостоянках.