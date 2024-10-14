Запустили скоростной двухэтажный поезд «Аврора» между Москвой и Петербургом

Двухэтажный скоростной поезд будет курсировать по «зеркальному» расписанию: из Москвы и Петербурга «Аврору» отправят дважды в день: в 6:00 и в 13:50. Время в пути составит около 5,5 часа. Стоимость билетов начинается от 2061 рубля.

Состоять поезда будут из 15 «современных комфортабельных вагонов», в которых одновременно смогут разместиться более 1000 пассажиров. Предусмотрены вагоны для сидения стандартной и улучшенной компоновки, вагон СВ, штабной вагон и вагон-ресторан, сообщили в РЖД.

Кресла будут с откидными столиками и подножками. В вагонах улучшенной компоновки можно разворачивать кресла на 180 градусов. В РЖД в июне 2024 года рассказывали, что все вагоны оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей. У кресел есть индивидуальные розетки и порты USB и Type-C.

Поезд «Аврора» курсировал между Москвой и Петербургом с 1963 по 2010 годы. Однако его заменили скоростные «Сапсаны».