Смольный потратит на строительство метро 170 млрд рублей

«На следующие три года на развитие метростроения запланировано около 170 млрд руб. Объемы будут каждый год расти», — рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов во время заседания правительства Петербурга.

В 2025 году выделят 35 млрд рублей на метро. На транспортные проекты следующего года предусмотрено в общей сложности 42,7 млрд рублей. Общий объем финансирования АИП на 2025 год составит 234 млрд рублей. Около половины от этой суммы направят на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В том числе на новые дороги потратят 69,6 млрд рублей, пишут «Ведомости».

В следующем году должны завершить работы по 25 объектам, а приступить — к 10. В том числе начнут строительство II–IV этапов широтной магистрали, прокладку Ленинского проспекта до улицы Доблести, реконструкцию Советского проспекта, работы на новом участке автодороги М11 и строительство Соколиной улицы от КВЦ «Экспофорум».