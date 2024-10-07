На Васильевском острове снова пустили трамвайное движение по Косой линии В.О. и Детской улице

Как уточнили в городском комитете по транспорту, трамвайный маршрут № 1 будет курсировать по будним дням по четыре трамвая (более 100 рейсов каждый день). Интервал движения составит 13-16 минут. Трамвай запустили по маршруту от улицы Кораблестроителей по Наличной улицы до Среднего проспекта, далее — по 22-й линии Васильевского острова, Косой линии и до Детской улицы.

На маршруте № 40 будут работать 13 вагонов по будням и 12 по выходным — более 90 рейсов ежедневно. Интервал движения составит 17-18 минут в будни, а маршрут будет проходить от Тихорецкого проспекта по 22-й линии В.О. и Косой линии до Детской улицы.

«Трамвайный маршрут № 1, по праву, можно назвать легендарным, ему 116 лет. Отрадно, что сегодня он возобновил свою работу, это позволило нам улучшить внутрирайонное транспортное обеспечение жителей, работников различных производственных предприятий, в частности, Балтийского завода, студентов Горного института, СПБГУ и многих других. Трамвайный маршрут № 40 более протяженный, он проходит через 7 станций метрополитена и тоже востребован горожанами. Отдельно хочется отметить, что в связи с вводом этих трамвайных маршрутов никакие другие маршруты не закрывались, таким образом мы просто усилили транспортное обслуживание жителей Василеостровского района и тех, кто работает на Васильевском острове», — рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Ренат Ягудин.