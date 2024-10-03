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Транспорт

Новые электрички «Финист» запустят между Петербургом и Ленобластью в следующем году

Электропоезд является аналогом «Ласточки». В новой модификации вагонов предполагается 416 сидячих мест, USB-розетки, дополнительные санитарные модули, включая пеленальные столики, и специальные места для инвалидных колясок.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

РЖД планирует ввести в эксплуатацию восьмивагонные электропоезда «Финист» на пригородных маршрутах Петербурга и Ленобласти. Составы, собранные на заводе «Уральские локомотивы», уже проходят тестирование. Запустить их на пригородные маршруты Северо-Западного региона в 2025 году при условии, если его сертификация пройдет без проблем.

В компании для ТАСС уточнили, что маршруты для поездов с другим количеством составов (например, 4- или 12-вагонные версии) пока не разрабатывались.

Электропоезд является аналогом «Ласточки». В него встроили тяговое оборудование, которое позволяет поезду развивать скорость до 160 км/ч, а также систему рекуперации энергии при торможении.

В новой модификации вагонов предполагается 416 сидячих мест, USB-розетки, дополнительные санитарные модули, включая пеленальные столики, и специальные места для инвалидных колясок. В будущем «Финист» будет основой для новых скоростных поездов, включая двухсистемные и гибридные модели с автономной тяговой батареей.

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