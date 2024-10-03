Госдума приняла законопроект для ускорения строительства новых станций метро в Петербурге

В пояснительной записке сказано, что Петербург получит полномочия по проведению госэкспертизы по объектам, строительство или реконструкцию которых будут проводить на территории города и без привлечения средств федерального бюджета. Сюда войдут: уникальные объекты, станции метрополитена, объекты культурного наследия федерального значения.

«Указанные изменения позволят сократить сроки реализации приоритетных для Санкт-Петербурга проектов, что, в свою очередь, будет способствовать его более динамичному развитию, улучшению качества жизни горожан с учетом актуальной существующей градостроительной ситуации и особенностей регионального законодательства в области градостроительства и охраны объектов культурного наследия», — сказано в тексте документа.

Авторы законопроекта (глава комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Петербурга Андрей Кутепов и зампред комитета Мурат Хапсироков) также отмечают, что новые правила будут способствовать более динамичному развитию города, а также улучшению качества жизни горожан «с учетом актуальной существующей градостроительной ситуации и особенностей регионального законодательства в области градостроительства и охраны объектов культурного наследия».

Чиновники также добавляют, что в государственном автономном учреждении «Центр государственной экспертизы» (ГАУ «ЦГЭ») Петербурга «накоплен уникальный опыт работы по государственной экспертизе проектной документации и государственной экспертизе результатов инженерных изысканий в отношении объектов различной степени сложности».