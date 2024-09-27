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Транспорт

Тарифы проезда по ЗСД изменятся с октября

Стоимость поменяется в разных зонах, а также для транспондеров. Тарифы проезда по ЗСД изменятся с октября. Такое изменение в зональных тарифах вносят впервые с 2020 года при оплате наличными и банковскими картами.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Как рассказали в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», большинство водителей пользуются транспондерами, но около 8% пользователей оплачивают проезд с помощью банковских карт или наличных.

«Тарифы зональной системы, применяемые при оплате наличными и банковскими картами, изменяются впервые с 2020 года. Отметим, с учетом необходимости обеспечения скорости взимания платы кассирами-операторами, изменение базового тарифа кратно 50 рублям», — отметили в «Магистрали Северной столицы».

К примеру, во всех тарифных зонах стоимость проезда составит 250 рублей для первого и второго класса автомобилей, для третьего класса — 450 рублей, для четвертого — 500 рублей.

Изменения коснутся и стоимости транспондера. С 5 октября она составит 2500 рублей для версии «Стандарт» и 2800 рублей за версию «Плюс» с дополнительным креплением и продленной гарантией. За аренду устройства придется заплатить 130 рублей в месяц.

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