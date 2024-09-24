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Транспорт

Смольный утвердил проект планировки территории для строительства электродепо «Ладожское»

Это будет ключевой объект будущей кольцевой линии метро, который предусмотрен в генплане города. Согласно проекту, также будут прокладывать соединительной ветки до депо, в котором будут проводить техобслуживание, ремонт и отстой поездов.

Pimen / Shutterstock.com

«Для будущей Кольцевой линии в Красногвардейском и Невском районах нам необходимо запланировать размещение электродепо "Ладожское". Этот объект важен для будущих этапов развития всего петербургского метрополитена», — заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

Новый объект метрополитена появится на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков. Под постройку снесут нелегальные гаражи и гидрозолоотвал ТЭЦ-17. Площадь депо составит 28 га, тоннели будут вести к станции «Ладожская-2». Пропускная способность составит 40 пар поездов в час.

Электродепо нужно для будущей кольцевой линии метрополитена, которую планируют начать строить в 2037 году от станции «Лесная-2». Ветку будут тянуть по часовой стрелке.

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