Смольный утвердил проект планировки территории для строительства электродепо «Ладожское»

«Для будущей Кольцевой линии в Красногвардейском и Невском районах нам необходимо запланировать размещение электродепо "Ладожское". Этот объект важен для будущих этапов развития всего петербургского метрополитена», — заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

Новый объект метрополитена появится на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков. Под постройку снесут нелегальные гаражи и гидрозолоотвал ТЭЦ-17. Площадь депо составит 28 га, тоннели будут вести к станции «Ладожская-2». Пропускная способность составит 40 пар поездов в час.

Электродепо нужно для будущей кольцевой линии метрополитена, которую планируют начать строить в 2037 году от станции «Лесная-2». Ветку будут тянуть по часовой стрелке.