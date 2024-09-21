На Лиговке снесут два жилых дома ради строительства путей ВСМ

Соответствующая информация указана в ответе вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова депутату Госдумы Михаилу Романову, который по просьбе горожан поинтересовался судьбой жилых домов в зоне строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

В рамках проектирования дополнительных путей на участке Санкт-Петербург (Главный) — Обухово II под специализированное пассажирское сообщение, которое является частью проекта ВСМ, уже разработана документация по планировке линейного объекта. Об этом пишет «Фонтанка» ссылаясь на слова Полякова.

Также известно, что вышеуказанные дома попадают в границы строительства согласно майскому распоряжению Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Ранее Росжелдор определил участки для изъятия под ВСМ в Петербурге. Самые большие по площади участки изымут у организации Всероссийского общества автомобилистов МО «Балканский», а также нескольких физлиц, чьи имена не уточняются. В общей сложности речь идет о 5,6 тыс. м2. У владельца ТРК «Галерея» — «Строительной компании «Бриз» — изымут два участка 467 и 7 м2. А у дистрибьютора овощей и фруктов «НАРТ» — нежилые здания. Такая же мера коснется ФОК «Лиговский» и физических лиц, которым принадлежат строения на Лиговском проспекте, входящие в комплекс складов Кокоревых.