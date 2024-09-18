«Метрострой» поменял информацию о запуске станции метро «Горный институт»

С сайта компании пропала информация, что движение откроют в 2024 году. Сейчас там красуется надпись, что в текущем году только «окончание строительно-монтажных работ», а не запуск станции, как обещали ранее. В «Метрострое» уверяют: «озвученные сроки остаются актуальными».
Как заметила «Фонтанка», на сайте «Метростроя Северной столицы» указана следующая информация: 2024 — «окончание строительно-монтажных работ». Ранее формулировка отличалась от текущей: в веб-архиве сохранился пункт 2024 год — «открытие движения».
Ранее городские власти обещали, что станцию «Горный институт» запустят для пассажиров в сентябре. В компании для «Делового Петербурга» отметили, что сроки запуска не поменялись, а данные сайта исправлены по другой причине.
«Озвученные ранее сроки по "Горному институту" остаются актуальными. Изменения сведений на сайте организации связаны с внутренней необходимостью унификации формулировок, касающихся текущих объектов», — объяснили в пресс-службе предприятия.
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