«Метрострой» поменял информацию о запуске станции метро «Горный институт»

Как заметила «Фонтанка», на сайте «Метростроя Северной столицы» указана следующая информация: 2024 — «окончание строительно-монтажных работ». Ранее формулировка отличалась от текущей: в веб-архиве сохранился пункт 2024 год — «открытие движения».

Ранее городские власти обещали, что станцию «Горный институт» запустят для пассажиров в сентябре. В компании для «Делового Петербурга» отметили, что сроки запуска не поменялись, а данные сайта исправлены по другой причине.

«Озвученные ранее сроки по "Горному институту" остаются актуальными. Изменения сведений на сайте организации связаны с внутренней необходимостью унификации формулировок, касающихся текущих объектов», — объяснили в пресс-службе предприятия.