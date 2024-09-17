Новые суда на природном газе начнут курсировать в Петербурге в конце 2025 года

«Мы подали заявку в ГТЛК [«Государственная транспортная лизинговая компания»] на создание судов на СПГ. Первые суда появятся в Петербурге в конце следующего года», — рассказал «Ведомостям» заместитель генерального директора ООО «Газпром СПГ технологии» Ильдар Аминов на Международном форуме-выставке «СПГ: экономика, технологии, решения».

Он не уточнил, сколько именно судов выпустят на маршруты в Петербурге и какого типа, однако рассказал, что оператором выступит «Нева тревел». Также в планах анонсировать поставки судов на СПГ в другие регионы.

Напомним, для Петербурга «Газпром» построит 40 пассажирских судов на природном газе к 2030 году. В создание флота планируют вложить не менее 6 млрд рублей. Полностью проект со строительством заправочной инфраструктуры на сжиженном природном газе (СПГ), заводов по сжижению газа в 43 регионах России, судов, оценивают в 500 млрд рублей.

Ранее стало известно, что новый причал установят на Фонтанке у Музея Фаберже. Это будет 20 причал, которые устанавливают в Петербурге. Сейчас специалисты монтируют понтон в обозначенном месте. Металлическую конструкцию доставили по Неве. Также в Петербурге реконструируют причал у Летнего сада. Железобетонные понтоны на Дворцовой набережной заменят на лучший по техническим характеристикам металлический понтон к сентябре. Это позволит принимать пассажирские суда.